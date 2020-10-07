На выборах мэра Львова за Садового готовы проголосовать более 42% избирателей

42,7% избирателей Львова проголосовали бы за действующего мэра Львова Андрея Садового, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, о чем свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологическим агентством "Фама".

На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности", народный депутат Украины Олег Синютка (20,8%). На третьем – кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за которого готовы отдать голоса 16,3% опрошенных. На четвертом – кандидат от партии "Варта" Игорь Зинкевич (7%).

За кандидата от "Голоса" Ярослава Рущишина готовы проголосовать 3,2% респондентов, за кандидата от Украинской Галицкой партии Юлию Гвоздович – 2,2%.

Как указано в сообщении "Фамы", во втором туре Садовой побеждает каждого из кандидатов, занявших второе-четвертое места в опросе.

Опрос проводился на территории будущей Львовской объединенной территориальной громады с 26 сентября по 2 октября. Опросили 800 жителей старше 18 лет. Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, и 0,7% для показателей, близких к 1% или 99%.