Выборы

Выборы

18:01 07.10.2020

Украина проигрывает РФ по уровню тестирования на коронавирус – нардеп Герасимов

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Украина проигрывает РФ по уровню тестирования на коронавирус – нардеп Герасимов

Эпидемия коронавируса превратилась для Украины в угрозу, соизмеримую с российской агрессией, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Сегодня по уровню опасности для Украины пандемия коронавируса уже стала на одну ступень рядом с российской агрессией… Более того - обороноспособность государства напрямую зависит от преодоления болезни и сохранения здоровья среди военнослужащих и гражданского населения. В войне принимает тот, кто здоровый в том числе", - сказал Герасимов на брифинге в офисе партии "Европейская солидарность".

Он напомнил, что в 1919 году эпидемия тифа стала одной из причин, подкосившей сопротивление украинской армии нашествию большевиков. "Не дай Бог, чтобы сейчас ситуация повторилась. Поэтому сегодня одно из ключевых противодействий эпидемии - это массовые тестирования. И тут - мы неоднократно об этом говорили - Украина является худшей в Европе по показателям (тестирования – ИФ) на количество населения. И что еще хуже, мы в несколько раз уступаем по проведению тестов на количество населения даже стране-агрессору", - подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине - это результат некомпетентности и бездеятельности действующей власти.

"Сейчас пригодились бы эти мифические 10 миллионов тестов, которые Зеленский встречал на коммерческих рейсах, которые после этого никто не видел… Дня нашей с вами страны эпидемия коронавируса составляет не меньшую опасность, чем российская агрессия. Это произошло потому, что некомпетентность, непрофессионализм, а теперь мы уже видим, и бездействие и другие "приоритеты" власти привели к этой ситуации", - отметил Герасимов.

Теги: #коронавирус #критика #евросолидарность

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