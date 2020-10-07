Выборы

Выборы

10:04 07.10.2020

Оснований для переноса местных выборов в Украине нет - Разумков

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Оснований для переноса местных выборов в Украине нет - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что перенос местных выборов невозможен.

"Перенос местных выборов в моем понимании, как председателя Верховной Рады Украины, невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет", - пояснил он в эфире одного из телеканалов, сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что единственным исключением может стать указ президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

"Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - подчеркнул он, добавив, что в настоящее время таких инициатив в Раду не поступало.

Отвечая на вопрос журналистов, Разумков отметил, что введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время.

"Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции", - подчеркнул спикер парламента и добавил, что надо делать так, чтобы была возможность провести выборы на всей территории государства.

Разумков также отметил, что Верховная Рада сделала все для того, чтобы выборы состоялись. "Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей будем выполнять эту функцию", - заверил он.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: #разумков #прогноз #местные_выборы

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