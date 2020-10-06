В "Батькивщине" обещают 20-кратное увеличение бюджета на капремонт устаревших домов

Кандидат на должность мэра Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко называет возобновление программы капитальных ремонтов устаревшего жилья своим главным приоритетом, а также и этой политической силы, и считает необходимым принятие такой программы на государственном уровне.

"Я регистрирую соответствующие документы, однако власти не поддерживает это, поскольку есть принятое законодательство предыдущим созывом. Например, этот дом объявлен по форме собственности общей совместной собственностью жителей в соответствии с законами, которые "понапринимала" госпожа Бабак (экс-министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак - ИФ) в 2015-2016 годах", - сказал Кучеренко на встрече с жителями Соломенского района Киева, передает пресс-служба партии.

То есть, по его словам, городская власть обязана списать эти дома с баланса коммунальных дирекций, подарить жителям и сказать: "Люди, владейте! Это ваше имущество".

"И вы должны организовывать ремонтные работы собственными силами. Это нормы действующего законодательства", - добавил политик.

Он убежден, что "беда с капитальными ремонтами" – чуть ли не самая главная проблема Киева.

"100 млн грн, которые выделяются в городе на капремонты домов, - не хватит. Минимум в 20 раз мы гарантируем увеличить бюджет на капитальные ремонты устаревших домов в случае победы на выборах", - обещает Кучеренко.