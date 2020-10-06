Выборы

Выборы

12:25 06.10.2020

В "Батькивщине" обещают 20-кратное увеличение бюджета на капремонт устаревших домов

1 мин читать
В "Батькивщине" обещают 20-кратное увеличение бюджета на капремонт устаревших домов

Кандидат на должность мэра Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко называет возобновление программы капитальных ремонтов устаревшего жилья своим главным приоритетом, а также и этой политической силы, и считает необходимым принятие такой программы на государственном уровне.

"Я регистрирую соответствующие документы, однако власти не поддерживает это, поскольку есть принятое законодательство предыдущим созывом. Например, этот дом объявлен по форме собственности общей совместной собственностью жителей в соответствии с законами, которые "понапринимала" госпожа Бабак (экс-министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак - ИФ) в 2015-2016 годах", - сказал Кучеренко на встрече с жителями Соломенского района Киева, передает пресс-служба партии.

То есть, по его словам, городская власть обязана списать эти дома с баланса коммунальных дирекций, подарить жителям и сказать: "Люди, владейте! Это ваше имущество".

"И вы должны организовывать ремонтные работы собственными силами. Это нормы действующего законодательства", - добавил политик.

Он убежден, что "беда с капитальными ремонтами" – чуть ли не самая главная проблема Киева.

"100 млн грн, которые выделяются в городе на капремонты домов, - не хватит. Минимум в 20 раз мы гарантируем увеличить бюджет на капитальные ремонты устаревших домов в случае победы на выборах", - обещает Кучеренко.

Теги: #кучеренко #устаревшее_жилье #капремонт

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения - Кучеренко

Новый мусороперерабатывающий завод может производить четверть отопления Киева - Кучеренко

"Батькивщина" наведет порядок в коммунальной сфере, обещает Кучеренко

Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

Киев нуждается в реновации устаревшего жилья - Кучеренко

Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на пост мэра Киева

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Малый бизнес в Украине нуждается в реальной поддержке, а не в громких лозунгах - Кучеренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

Полиция с начала избирательного процесса открыла более 200 уголовных дел из-за нарушений

Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

Мэр Умани госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Кто баллотируется в мэры Киева в 2020 году? Биографии, обещания, ссылки

Министр культуры назвал безответственным со стороны местных властей концерт в Харькове с участием Поляковой

В Киеве уже 10 лет нет самоуправления - Гусовский

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА