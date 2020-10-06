Полиция с начала избирательного процесса открыла более 200 уголовных дел из-за нарушений

Украинские полицейские за минувшие сутки (5 октября) начали расследование десяти уголовных производств, связанных с нарушениями в рамках избирательного процесса.

Как сообщает во вторник управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 206 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 34, в Харьковской области - 22, по 18 - в Запорожской и Львовской, в Тернопольской - 15, в Донецкой - 14, по 11 - в Днепропетровской и Киевской, в Кировоградской области - 10.

Всего с 5 сентября (с начала избирательного процесса) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 2683 сообщения, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 205 уголовных правонарушениях: 108 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 97 – связаны с избирательным процессом.

Составлен 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.