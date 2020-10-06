Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с Российской Федерацией.

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения ситуации с безопасностью – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной – прим.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, полная версия которого опубликована во вторник на сайте главы государства.

Зеленский также указал, что он недоволен форматом Минских соглашений и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны.

"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставлении особого статуса или изменениях в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, - регулирует изменения Конституции в соответствии с децентрализацией. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, в которых они нуждаются", - отметил он, отвечая на вопрос, имеют ли право лидеры других государств требовать изменений в Конституцию Украины.

"Я считаю, что главное – это функционал того или иного пункта. Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное. Что касается второй части вашего вопроса. Никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. Это предусматривается только в таком формате", - добавил Зеленский.