Кандидат на пост мэра Калуша Насалик судится с НАПК из-за деклараций

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины, кандидат на должность мэра Калуша (Ивано-Франковская обл.) Игорь Насалик подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Истец оспаривает результаты проведения полной проверки его ежегодных деклараций за 2018 и 2019 годы. В частности, среди требований иска - признать противоправными и отменить справки НАПК от 11.09.2020 года о результатах проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 и 2019 годы, поданной Насаликом Игорем Степановичем, министром энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ОАСК в понедельник.

Суд решает вопрос открытия производства в административном деле.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 9 июля 2019 года по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении Насалику о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

Насалик считает безосновательным сообщение НАБУ и САП о подозрении.

7 августа 2019 года детективы НАБУ приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве.

Расследование установило, что в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако, в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Действия экс-министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Насалик был мэром Калуша в 2006-2014 годах.

Согласно данным на сайте ЦИК, он является кандидатом на должность мэра Калуша на местных выборах 2020 года, идет самовыдвиженцем.