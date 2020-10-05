Киев разрешил международные футбольные матчи в присутствии 30% болельщиков - Кличко

В Киеве разрешили проводить международные матчи по футболу при условии присутствия 30% болельщиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которого ждали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

С соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное привлечение болельщиков на матчи:

- 9 октября на стадионе "Оболонь" квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

- 10 октября на НСК "Олимпийский" встретятся сборные Украины и Германии (матч Лиги наций УЕФА);

- 13 октября на НСК "Олимпийский" выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.

"Будем ждать, "болеть" и соблюдать правила безопасности на стадионах", - подчеркнул Кличко.