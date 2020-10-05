"Евросолидарность" требует от властей остановить хищения денег из коронавирусного фонда – Порошенко

Власть превратила Фонд борьбы с коронавирусом в коррупционный инструмент по отмыванию денег и партия "Евросолидарность" требует от власти прекратить разворовывание бюджетных денег, а от правоохранительных органов - расследовать масштабные злоупотребления, заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.

"Из Фонда борьбы с коронавирусом не закупили ни одного аппарата ИВЛ. Это - вывод Счетной палаты. И это в то время, когда количество инфицированных бьет рекорды ежедневно: за день 3 771 больной - это только за эти сутки. 230 233 больных за все время пандемии, более 15 тыс. из которых – медики", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"В начале пандемии, когда больных было несколько человек на всю страну, "зеленая" власть сорвала стоп-кран экономики, а теперь, когда количество инфицированных растет с бешеной скоростью - не делает ничего. Есть кризис в энергетике, падение промышленности, падение ВВП и кризис поступлений с таможни и налоговой. Добавьте к этому кризис в культуре, поскольку именно оттуда изъяли значительные средства, когда формировали Фонд борьбы с коронавирусом. А также - кризис образовательной сферы, откуда тоже забрали деньги", - напомнил он.

Порошенко отметил, что средства изъяли также из местных бюджетов, хотя львиная доля финансовой нагрузки легла именно на них. "И сегодня, как свидетельствуют данные Счетной палаты, все эти деньги почему-то тратятся совсем не для покупки медицинского оборудования, тестов и средств защиты для врачей", - пишет пятый президент.

"Можем сделать неутешительный вывод: команда Зеленского превратила Фонд борьбы с Covid-19 в удобный коррупционный инструмент по отмыванию денег", - констатирует лидер "Евросолидарности".

По его словам, при таких условиях врачи вынуждены обращаться с просьбой о помощи к благотворителям - в том числе к "Европейской солидарности".

"50 аппаратов ИВЛ, 130тыс. защитных костюмов для медиков, 10тыс. защитных очков, 50тыс. ИФА-тестов - такие промежуточные результаты нашей работы в этом направлении. И мы, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине и украинцам выстоять", - отмечает Порошенко.

"Я лично и "Европейская солидарность" требуем от правоохранителей обратить внимание на неэффективное использование средств. Также мы хотим, чтобы были срочно приняты изменения в бюджет и рассмотрен вопрос о страховании врачей, на рассмотрении которого мы неоднократно настаивали. И главное: мы требуем от власти остановить хищения Фонда борьбы с коронавирусом! Перестаньте наживаться на здоровье людей", - в очередной раз заявил он.