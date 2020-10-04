Выборы

Выборы

18:06 04.10.2020

Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

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Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Народный депутат Украины предыдущих созывов, бывший городской голова Харькова Михаил Добкин заявил, что снял свою кандидатуру с выборов мэра этого города в пользу нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса.

"Сегодня снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена", - написал Добкин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он пожелал Кернесу и его блоку победы на выборах.

Как сообщалось, 23 сентября "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост городского головы нынешнего мэра Кернеса.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что тот получил отрицательный тест на COVID-19.

Добкин заявил о подаче документов на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова 23 сентября, и Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала его.

Теги: #добкин #снятие #кандидат #харьков

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