Выборы

Выборы

17:49 04.10.2020

Нардеп Дубинский идет на выборы в Киевский облсовет

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Нардеп Дубинский идет на выборы в Киевский облсовет

Народный депутат Украины, бывший ведущий программы "Гроші" на телеканале "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".

Такая информация содержится в списках кандидатов на сайте Центральной избирательной комиссии.

В этом перечне есть еще сотрудники "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа". Так, под №4 указан корреспондент "1+1 Продакшн" Владимир Тимофийчук, а под №9 - журналист "1+1 Медиа" Игорь Колтунов.

В списке есть и женщины, которые работают на "плюсах": продюсер "1+1 Продакшн" Алена Шерепа (№14), выпускающие редактора "1+1 Продакшн" Наталья Книга (№17) и Мария Киселева (№19), администратор управления журналистских проектов "1+1 Продакшн" Олеся Шерепа (№44).

Есть среди кандидатов и помощник-консультант нардепа Дубинского Станислав Семергей (№6).

Всего в списке в Киевский облсовет 84 кандидата от партии "Слуга народа".

Теги: #дубинский #киевский_облсовет #слуга_народа

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