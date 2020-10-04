Информационные плакаты о местных выборах в Украине изготовят с учетом инклюзивности

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст плакатов, разъясняющих порядок голосования и ответственность за нарушения законодательства о местных выборах. Изготовление таких плакатов будет учитывать вопросы инклюзивности.

"Комиссией установлено, что при изготовлении плакатов в нижнем правом углу размещается матричный двумерный QR-код для перехода по ссылке с мобильных устройств на доступные форматы плакатов для лиц с нарушением здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья, возрастом), обеспечивающие перевод информации, отраженной на плакате, на украинский жестовый язык, воспроизведение информации в аудиоформате и специальный текстовый цифровой формат, доступный для лиц с нарушениями зрения", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Член Центризбиркома Виталий Грень отметил: "Мы сделали существенный шаг вперед в вопросах обеспечения предоставления информации людям с нарушениями зрения и слуха. А по сути стали новаторами, ведь впервые в истории национальных выборов размещенные на избирательных участках информационные плакаты, разъясняющие порядок голосования и ответственность за нарушения избирательного законодательства, будут содержать QR-код".

Он уточнил, что, просканировав код телефоном, можно будет прослушать информацию, размещенную на плакате. Такая функция начнет действовать ближе ко дню голосования.

Согласно постановлению ЦИК, информационные плакаты изготавливаются типографским способом на одном листе офсетной бумаги плотностью не менее 90 г/кв.м, формата А2 без глянцевого покрытия, без переносов слов, с использованием контраста между текстом и фоном плаката и без изображений, перекрывающихся текстом.

Специальный текстовый цифровой формат, доступный для лиц с нарушениями зрения, предусматривает использование контрастных темных (черных) шрифтов Verdana i Arial на светлом фоне или светлых (белых) шрифтов на темном фоне.

Размер изображения QR-кода на плакате должен быть не менее 25х25 мм.