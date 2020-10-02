На пост мэра Ужгорода претендуют 22 кандидата, в том числе трое Андриивых и лишь одна женщина

Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 22 кандидата на должность городского головы Ужгорода (Закарпатская обл.), среди них - действующий мэр Богдан Андриив и два его тезки (Богдан и Иван Андриивы).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, кроме нынешнего мэра Богдана Евстафьевича Андриива, за кресло городского головы Ужгорода будут бороться самовыдвиженец Богдан Ярославович Андриив, которого до 24 сентября 2019 года звали Павлом Ярославичем Слободяном. Другой конкурент действующего мэра - Иван Михайлович Андриив, также самовыдвиженец.

Более половины зарегистрированных кандидатов (12 из 22) - самовыдвиженцы, остальные 10 - представители партий: "Слуга народа", "Голос", "Патриот", "Идея нации", "Альтернатива", "Команда Андрея Балоги", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Пропозиция", "Незалежнисть", "Ридный дим".

Среди 22 кандидатов только одна женщина - Виктория Слюсаренко от партии "Идея нации".