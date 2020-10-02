Выборы

Выборы

18:25 02.10.2020

На пост мэра Ужгорода претендуют 22 кандидата, в том числе трое Андриивых и лишь одна женщина

1 мин читать
На пост мэра Ужгорода претендуют 22 кандидата, в том числе трое Андриивых и лишь одна женщина

Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 22 кандидата на должность городского головы Ужгорода (Закарпатская обл.), среди них - действующий мэр Богдан Андриив и два его тезки (Богдан и Иван Андриивы).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, кроме нынешнего мэра Богдана Евстафьевича Андриива, за кресло городского головы Ужгорода будут бороться самовыдвиженец Богдан Ярославович Андриив, которого до 24 сентября 2019 года звали Павлом Ярославичем Слободяном. Другой конкурент действующего мэра - Иван Михайлович Андриив, также самовыдвиженец.

Более половины зарегистрированных кандидатов (12 из 22) - самовыдвиженцы, остальные 10 - представители партий: "Слуга народа", "Голос", "Патриот", "Идея нации", "Альтернатива", "Команда Андрея Балоги", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Пропозиция", "Незалежнисть", "Ридный дим".

Среди 22 кандидатов только одна женщина - Виктория Слюсаренко от партии "Идея нации".

Теги: #ужгород #мэр #кандидаты

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Больше всего средств для рекламы в соцсетях вложено кандидатами в мэры Киева и Львова – "Опора"

Секретарь Бориспольского горсовета, которого прошлым летом ругал Зеленский, идет в мэры Борисполя

Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

На Херсонщине баллотируются кандидаты с одинаковыми фамилиями - "Опора"

Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Мэр Чернигова заболел COVID-19

Мэр Краматорска заболел COVID-19

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС поступило представление о неконституционности ряда положений закона о местном самоуправлении

Киев подготовился к отопительному сезону заранее - Кличко

Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с аграрными ассоциациями

За сентябрь в Facebook опубликовано 36 тыс. постов с признаками политической рекламы общей стоимостью более $1 млн – "Опора"

Власть могла полностью подготовить страну к борьбе с COVID-19 за 5 млрд грн - Палица

Суд рассматривает жалобу на отказ ТИК в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в горсовет Кременчуга

К 1 октября в полицию поступило 1,8 тыс. заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса

Активную предвыборную кампанию на местных выборах ведут более 70 партий, лишь 5 - на общенациональном уровне – "Опора"

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА