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16:38 02.10.2020

Киев подготовился к отопительному сезону заранее - Кличко

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Киев подготовился к отопительному сезону заранее - Кличко

Киев подготовился к отопительному сезону заранее и готов к запуску тепла, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Город заранее подготовился к началу отопительного сезона. И, в случае необходимости, мы уже можем подавать тепло. На сегодняшний день к включению отопления готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы СМИ.

Однако, по словам мэра, проблемы могут возникнуть у ЖСК, ОСМД, ведомственных домов, которые не обслуживает "Киевтеплоэнерго". Эти дома готовы к приему тепла только на 40%.

"Я в очередной раз призываю управляющие компании таких домов - немедленно осуществить все необходимые регламентные работы. Если нужна помощь - город может ее предоставить. Также необходимо проверить, нет ли задолженности за предыдущие годы. И если есть – погасить", - отметил мэр.

Что касается ремонта теплотрасс, он отметил, что столица продолжает масштабное обновление теплосетей, чего не делали в Киеве комплексно десятки лет.

"За два последних года мы уже заменили 230 км теплотрасс на наиболее аварийных участках. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Работы много, потому что хозяйство большое и долго было заброшенным. Обновление сетей - это и колоссальные средства. Но мы взялись и продолжим эту работу", - заверил Кличко.

Теги: #киев #кличко #отопительный_сезон

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