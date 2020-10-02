Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с аграрными ассоциациями

Команда партии "ВО "Батькивщина" заключила с аграрными и фермерскими ассоциациями Украины Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью сохранения и развития агросектора.

Стороны договорились сформировать и представить профессиональную команду, разработать стратегию развития сельского хозяйства и сделать все возможное, чтобы Украина вошла в перечень лучших аграрных стран мира, сообщила пресс-служба политсилы.

"Батькивщина" с аграрными ассоциациями уже давно работает как команда единомышленников, потому что мы с вами одинаково видим развитие аграрного сектора Украины. Мы убеждены, что украинская земля должна использоваться на благо украинского народа. Но, к сожалению, президент и его монобольшинство делают сегодня шаги, диаметрально противоположные национальным интересам Украины в аграрном секторе", - подчеркнула лидер "Батькивщины" на встрече с представителями национальных аграрных ассоциаций.

Тимошенко отметила, что для защиты и налаживания работы украинских фермеров и сельхозтоваропроизводителей нужно начинать действовать профессионально и системно.

"Прежде всего мы выработаем стратегию, которая отражает все мировые тренды и, в том числе документы, принятые ООН, мы выверим эту программу со всеми аграриями. Вместе с лучшими специалистами страны мы разработаем стратегию возрождения нашего сельского хозяйства, а также сформируем и представим профессиональную команду, способную воплотить этот план в жизнь и вывести Украину в перечень лучших аграрных стран мира", - заверила она.

Тимошенко подчеркнула, что команда "Батькивщины" была и всегда будет оставаться главной политической силой, защищающей интересы аграриев и украинскую землю, которая должна принадлежать и служить украинцам.

"Мы готовы включаться в разработку всех документов, в подбор профессиональных кандидатур на руководящие должности необходимого стране Министерства аграрной политики. Мы готовы в парламенте и в дальнейшем поддерживать аграрный сектор. В то время, когда сегодня идет такой напалм аграриев и против всего украинского, важно не сдаваться. В обществе обязательно должна быть команда людей, которая понимает, что делают со страной, и готовая стать на защиту. Вместе мы сильная команда и будем и дальше делать все необходимое для развития аграриев", - резюмировала политик.