Выборы

Выборы

15:05 02.10.2020

Больше всего средств для рекламы в соцсетях вложено кандидатами в мэры Киева и Львова – "Опора"

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Больше всего средств для рекламы в соцсетях вложено кандидатами в мэры Киева и Львова – "Опора"

Наибольшее количество средств на политическую рекламу в социальных сетях в ходе предвыборной кампании на местных выборах, запланированных на 25 октября, вложено претендентами на пост мэра Киева и Львова, заявила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, наибольшее количество денег инвестировано со стороны кандидатов в городе Киеве и городе Львове именно теми, которые баллотируется на должность городских голов. На первом месте среди кандидатов Ирина Верещук ("Слуга народа" - ИФ) - 31 тысяча 976 долларов потрачено только на рекламу в соцсети Facebook - это более 3500 сообщений агитационного образца. На втором месте Виталий Кличко ("Удар" - ИФ) - 7 тысяч 551 доллар. На третьем месте уже кандидат в мэры Львова Олег Синютка ("Европейская солидарность" - ИФ) - 4 тысячи 523 доллара. На четвертом месте Андрей Садовой (кандидат в мэры Львова от партии "Самопомич"), далее идет Александр Попов (кандидат в мэры Киева от "ОПЗЖ" - ИФ)", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

Как отмечают в "Опоре", Верещук наименее интересны избиратели в возрасте до 24 лет и от 65 лет. По оценкам организации, в этих двух категориях вместе взятых лишь около 17% избирателей. Виталий Кличко же, как кандидат, заинтересован в молодом электорате - большинство его рекламных публикаций в соцсетях нацелены на людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Теги: #реклама #мэры #кандидаты #соцсети

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