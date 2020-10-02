За сентябрь в Facebook опубликовано 36 тыс. постов с признаками политической рекламы общей стоимостью более $1 млн – "Опора"

Около 36 тысяч постов с признаками политической рекламы было опубликовано за сентябрь 2020 года в украинском сегменте социальной сети Facebook, их совокупная стоимость составляет от $1,15 млн до $1,4 млн, сообщила председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"За этот период, по данным наших аналитиков, которые непосредственно работают с этой составляющей предвыборной агитации, за сентябрь было опубликовано 36 тысяч сообщений с признаками политической рекламы… Расходы могут колебаться между 1 миллионом 150 тысячами долларов или 1 миллионом 400 тысячами долларов", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

В августе-начале сентября количество публикаций подобного содержания, как отмечают в "Опоре", было вдвое меньшим, и их совокупная стоимость составляла около $400 тысяч.

"Мы попытались сформировать рейтинг политических партий, которые больше всего используют соцсети для своей агитации. Если говорить о политических силах, то на первом месте партия "За майбутнє" - 103 тысячи 91 доллар, было распространено 3 тыс. 728 сообщений с признаками политической рекламы на 30 страницах", - рассказала представитель "Опоры".

"На втором месте партия "Наш край", которая начала активно тратить средства в сентябре, мы оцениваем, что на протяжении дня могут быть инвестиции в размере до 5 тысяч долларов. Всего этой партией было потрачено в сентябре более 64 тысяч долларов. На третьем месте "Слуга народа" - 42 тысячи долларов, "Европейская солидарность" - 35 тысяч долларов, "Победа Пальчевского" - 28 тысяч долларов", - рассказала Айвазовская.