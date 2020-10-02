Выборы

Выборы

12:49 02.10.2020

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

1 мин читать
Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Верховная Рада не успеет принять проект закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до начала местных выборов, заявила народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Скажу откровенно, ведь на самом деле мы уже не успеем до выборов принять этот законопроект в силу карантина, в силу того, что парламент пошёл на вынужденные меры в связи с распространяем Covid-19", - сказала Верещук в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем сейчас рассмотреть его в зале, хотя были очень настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который действительно бы урегулировал отношения центральной и местной власти в Киеве, создавал районные советы, давал реальные рычаги влияния на местах районным руководителям… и не только назначенным лицам, а и избранным, которые бы могли взять на себя ответственность, и действительно осуществлять местное самоуправление", - добавила она.

С подобным выводом согласны и в Совете Европы. В своём выводе о законопроекте №2143-3, который презентовали депутаты в ходе мероприятия, институция указывает: "Очень вероятно, что законопроект не будет принят до следующих местных выборов".

Теги: #киев #столица #закон #верещук

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

В Киеве за сутки подтверждены 447 случаев COVID-19 - Кличко

Совет Европы приветствует основные положения законопроекта о Киеве - столице Украины

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года - обсерватория Срезневского

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщения в соцсетях о смерти Кернеса - фейк, угрозы его жизни нет - горсовет

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Эпидемические и другие угрозы демократическим местным выборам в Украине

Суд отказался отменить регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

Совет Европы предоставил положительное заключение по новому закону о Киеве - столице Украины

Гройсман об эпидемии COVID-19: Государство потеряло контроль над ситуацией

Тимошенко: Местные выборы - это оценка действий власти и возможность изменить курс в интересах обычных людей

Новый корпус клиники "Обериг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей – Кличко

Новый рекорд. В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине

Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА