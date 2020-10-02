Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Верховная Рада не успеет принять проект закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до начала местных выборов, заявила народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Скажу откровенно, ведь на самом деле мы уже не успеем до выборов принять этот законопроект в силу карантина, в силу того, что парламент пошёл на вынужденные меры в связи с распространяем Covid-19", - сказала Верещук в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем сейчас рассмотреть его в зале, хотя были очень настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который действительно бы урегулировал отношения центральной и местной власти в Киеве, создавал районные советы, давал реальные рычаги влияния на местах районным руководителям… и не только назначенным лицам, а и избранным, которые бы могли взять на себя ответственность, и действительно осуществлять местное самоуправление", - добавила она.

С подобным выводом согласны и в Совете Европы. В своём выводе о законопроекте №2143-3, который презентовали депутаты в ходе мероприятия, институция указывает: "Очень вероятно, что законопроект не будет принят до следующих местных выборов".