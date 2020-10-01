Новый корпус клиники "Обериг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил в четверг, 1 октября, новый корпус клиники "Обериг" и отметил, что его появление - пример удачного сотрудничества частного инвестора и городских властей.

"Посетил сегодня новый корпус клиники "Обериг", который построили в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей. Благодаря реализации этого инвестпроекта в Киеве появилось современное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в посте к видео о визите в медучреждение.

По его словам, инвестор вложил в проект почти 1 млрд грн. Из них – 13,6 млн грн на развитие города: улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.

Только в этом году "Обериг" заплатит НДФЛ на более чем 60 млн грн. Реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.

"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - рассказал мэр.

Важно, что в новом корпусе клиники открыли также отделение для лечения больных коронавирусом (на 20 коек). Вскоре планируют обустроить еще одно такое отделение.

"Киев сегодня - это город, который дает много возможностей для бизнеса по простым и прозрачным правилам. И реализация инвестпроекта клиники "Обериг" - пример. Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом!" - отметил Кличко.

По его словам, в настоящее время к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах столицы.