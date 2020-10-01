Выборы

Выборы

17:09 01.10.2020

Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

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Почти 60% жителей Александрии готовы поддержать на выборах экс-главу Кировоградской ОГА Кузьменко

Большинство жителей города Александрия (Кировоградская область) на выборах мэра намерены проголосовать за бывшего главу Кировоградской облгосадминистрации (2014-2019) Сергея Кузьменко, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным, 58,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы отдать свой голос за Кузьменко. 38,2% заявили о поддержке действующего городского головы Александрии Степана Цапюка. 1,6% готовы отдать голос за бизнесмена Владимира Трофименко. Не определились, за кого голосовать, около 9% опрошенных.

В целом 74% респондентов ответили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще 12% - затрудняются (50/50), 3% - возможно примут участие, 10% - маловероятно, что будут голосовать.

Жители города значительно лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, только 15% считают, что страна движется в правильном направлении, 74% - противоположного мнения. В то же время 46% жителей города считают, что дела здесь идут правильно, 43% - противоположного мнения.

64% опрошенных хотят перемен в городе (40% - постепенных, 24% - быстрых). 32% - за стабильность.

45% ожидают улучшения после местных выборов. 37% убеждены, что ничего не изменится, только 3% ожидают ухудшения.

Опрос проводился 26-28 сентября. Аудитория: жители Александрии от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.

Теги: #мэр #александрия #опрос #выборы

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