Чиновник мэрии Подольска попался на подкупе членов избиркома

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска (Одесская область) на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Как сообщил в четверг пресс-центр СБУ, установлено, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом горсовета. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистских вопросов его партии.

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского областного совета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна способствовать "развитию" их бизнеса, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, пресс-служба Одесской областной прокуратуры сообщила, что депутат предложил 25 тыс. грн за голосование в интересах его политической силы на одном из округов Одесского региона. Его задержали во время передачи части неправомерных средств в сумме 10 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.

В сообщениях СБУ и облпрокуратуры не указаны политические силы, о которых идет речь.

Подольск до мая 2016 года назывался Котовском.