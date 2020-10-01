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14:12 01.10.2020

Новый мусороперерабатывающий завод может производить четверть отопления Киева - Кучеренко

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Новый мусороперерабатывающий завод может производить четверть отопления Киева - Кучеренко

Без срочного строительства мусороперерабатывающих заводов по радиусу Киева проблема переполненных мусорных полигонов не будет решена. Для этого нужно провести соответствующую работу с киевлянами и дать жителям окружающих территорий преимущества в этом вопросе, считает кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

В интервью Bigkyiv он заявил, что поддерживает переход на систему сортировки мусора при условии, что эта цепь будет продумана до мельчайших деталей.

"Я за раздельный мусор! Но если действительно будет построена вся цепь до мелочей. Чтобы раздельный мусор, который мы собрали на кухне, дошел в таком формате до конечной остановки. Если у нас будут современные мусоросжигательные заводы, то этот "сбор" будет не нужен. Знаете почему? Потому что все будет сжигаться. Современные технологии не дешевые, но очень экологичны. И 25% отопления города будет производить завод", - цитирует Кучеренко пресс-служба "Батькивщины".

Он напомнил, что такой формат уже используют европейские страны. "Это экономически привлекательно и позволяет не поднимать платежки пожизненно. Надо правильно это объяснить людям", - добавил Кучеренко.

По его словам, для киевлян столица – некомфортный город, в том числе из-за экологических показателей.

"Экологические проблемы огромные. Киев перестал быть зеленым, начиная с Крещатика. А для меня это личное, ведь я помню, как в детстве ходил по зеленому Крещатику. Он весь был в тени благодаря каштанам. Даже когда сравниваю фото до и после - настроение портится", - отметил он.

Теги: #мусоропереработка #кучеренко #батькивщина

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