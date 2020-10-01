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10:30 01.10.2020

В Мариуполе расследуют повреждение здания организации ОПЗЖ

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В Мариуполе расследуют повреждение здания организации ОПЗЖ

Полиция Мариуполя начала досудебное расследование по факту повреждения здания политической партии.

Как сообщил в четверг Центральный отдел полиции Донецкой области, неизвестные разбили окно и разрисовали стены здания. Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.

В действиях лиц, разбивших окно, усматриваются признаки правонарушения по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщили, что 30 сентября в Мариуполе на их общественную приемную было совершено нападение: неизвестные молодые люди разбили окна, разрисовали краской и залили зеленкой стены здания, а также нарисовали на фасаде свастику и нанесли оскорбительные надписи.

В Мариупольской организации партии считают, что за нападением стоит попытка городских властей запугать и вывести из предвыборной гонки кандидата на должность мэра от ОПЗЖ Владимира Клименко.

Теги: #нападение #мариуполь #приемная #опзж

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