Власть безосновательно не регистрирует списки "Батькивщины" в регионах - заявление партии

Во многих областях Украины власть оказывает безосновательные препятствия в регистрации списков кандидатов от партии "Батькивщина" в советы разных уровней, что является нарушением закона и грязным методом ведения политической борьбы.

"Территориальные избирательные комисии не зарегистрировали списки "Батькивщины" как минимум в 5 городских советов. Такая же ситуация с поселковыми советами. Отказано в регистрации самого рейтингового кандидата на должность городского головы Костополя Ровенской области. Везде комиссии используют надуманные причины отказа в регистрации, которые не соответствуют нормам законодательства", - говорится в заявлении "Батькивщины".

В "Батькивщине" обратили внимание, что наиболее вопиющая ситуация в Черновицкой области: отказано в регистрации списков депутатов в Сокирянский и Хотинский горсоветы. Согласно сообщению областной партийной организации, такие действия связаны с прямым давлением на ТИК местного деятеля, который годами занимал руководящие должности в районе, а сейчас является председателем Сокирянского районного совета, - Василия Козака.

"Наши кандидаты из этого района утверждают и о его требовании к ним не баллотироваться с угрозами о потере работы, есть и факты давления в других районах, в частности горных, где при формировании списков таким образом заставляли наших кандидатов из числа лесничих отказываться от баллотирования", - заявили в Черновицкой организации "Батькивщины".

В партии Юлии Тимошенко сообщили, что по всем фактам отказа в регистрации поданы соответствующие судебные иски.

"Нерегистрация целых списков является беспрецедентным явлением в истории украинских выборов. Очевидно, что это новый грязный метод борьбы с "Батькивщиной" как с единственной политической силой, которая имеет сильные представительства во всех регионах Украины на всех уровнях - от сел до городов. Мы просим ЦИК вмешаться в ситуацию и не поощрять практики Януковича. Мы призываем к честной конкуренции на выборах и готовы побеждать!" - говорится в заявлении "Батькивщины".