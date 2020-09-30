Выборы

Выборы

12:31 30.09.2020

Каждый пятый украинец не знает об укрупнении районов - опрос

1 мин читать
Каждый пятый украинец не знает об укрупнении районов - опрос

Комментируя решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 21% украинцев признались, что ничего не знают об этом. О своей поддержке принятых изменений сообщили 16,6%, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В частности, на вопрос, известно ли респондентам о решении правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 28,8% ответили, что известно и они знают, какие районы будут в их области, 47,6% отметили, что известно, но в общих чертах, 21% - не слышали о таких решениях, 2,6% затруднились ответить.

На вопрос, поддерживают ли опрошенные решение правительства и Верховной Рады об укрупнении районов, 5% ответили, что полностью поддерживают, 11,6% - частично поддерживают, 36,2% - не знают, так как надо посмотреть на реализацию этого решения, 8,2% - частично не поддерживают, 22,1% - полностью не поддерживают, а 17% затруднились ответить.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #отношение #опрос #укрупнение_районов

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

28,5% украинцев не готовы участвовать в различных видах управления своим населенным пунктом - опрос

Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации власть оказалась в руках местных "князьков" - опрос

Жители Тернополя хотят видеть в облсовете "Евросолидарность", "Свободу", "Слугу народа" и "За майбутнє"

В большинстве киевских компаний половина персонала продолжает работать удаленно – исследование

Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – соцопрос

Почти треть жителей Херсона хотят видеть мэром нардепа Колыхаева – опрос "Рейтинга"

Три четверти жителей Тернополя готовы поддержать на выборах мэра Надала – опрос "Рейтинга"

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

Почти половина сторонников "Слуги народа" поддерживают протестующих в Беларуси - соцопрос КМИС

ПОСЛЕДНЕЕ

Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

В суде обжалуют регистрацию Борислава Березы кандидатом на пост мэра Киева

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Пресс-конференция бывших кандидатов от ПП "Слуга народа"

Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

В Кропивницком от имени партии раздавали мороженое ко дню микрорайона - "Опора"

В 2019 году количество киевлян возросло на 200 тыс. – Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА