Выборы

Выборы

10:51 30.09.2020

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (29 сентября) внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о семи уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Как сообщается в среду на сайте Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 166 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 43, в Запорожской - 24, по 10 - в Донецкой и Полтавской, в Закарпатской - 9, в Винницкой - 8, по 7 - в Черкасской, Луганской и Черновицкой, по 6 - в Николаевской и Харьковской областях.

Всего с 5 сентября (с начала избирательного процесса) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1644 сообщения, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 134 уголовных правонарушениях: 76 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 61 - связанные с избирательным процессом.

Составлен 191 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

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