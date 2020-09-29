Виктор Андрусив покидает Украинский институт будущего и присоединяется к партии "За майбутнє"

Исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив заявил о том, что решил вернуться в политику и присоединиться к партии "За майбутнє".

"Есть очень простая причина, почему я ухожу из Украинского института будущего. Много лет мы работали над тем, чтобы сформировать мощный аналитический центр, который сможет разрабатывать политику изменений. Мы шли к этому более 4 лет, и я могу спокойно сказать, что у нас есть продукты мирового уровня. Но из года в год одно и то же. Наши продукты отдельно, а политическая жизнь отдельно. Власти не нужна аналитика. Ни предыдущий, ни нынешний", - написал он на своей странице в Facebook.

Андрусив добавил, что некомпетентность власти является проблемой, а отсутствие запроса на профессиональный продукт -катастрофой.

"Именно поэтому я принял решение вернуться в политику. Это решение я принял сделать с политической партией "За майбутнє". В ближайшее время страну будут ждать серьезные изменения. И надо сделать все, чтобы не было "как всегда", - подытожил он.