Выборы

Выборы

12:16 29.09.2020

За кресло мэра Рахова на Закарпатье поборются три кандидата с фамилией Медвидь - "Опора"

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За кресло мэра Рахова на Закарпатье поборются три кандидата с фамилией Медвидь - "Опора"

Раховская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Рахова трех человек с фамилией Медвидь, сообщает гражданская сеть "Опора".

Так, зарегистрирован Виктор Медвидь (баллотируется от партии "Слуга народа"). В 2015 году он был избран городским головой Рахова от партии "Единый центр". Однако в декабре 2019 года Медвидя назначили главой Раховской районной государственной администрации.

Также кандидатами на должность городского головы Рахова зарегистрировали Александра Анатольевича Медвидя и Александра Александровича Медвидя (оба - самовыдвиженцы). Публичной информации о политической или общественной деятельности этих двух кандидатов пока нет.

"Это может свидетельствовать о применении в избирательном процессе по Раховской громаде технологии так называемых кандидатов-двойников. В самом факте трех кандидатов с одинаковыми фамилиями нарушений закона нет, впрочем, если правоохранители выяснят, что кто-то умышленно организовал регистрацию кандидатов-однофамильцев, в том числе за материальное вознаграждение, то здесь уже признаки уголовного преступления в контексте подкупа кандидата или препятствования деятельности кандидата, что сопряжено с обманом", - обратил внимание координатор наблюдения гражданской сети "Опора" за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Теги: #кандидаты #рахов #выборы

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