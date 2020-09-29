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10:37 29.09.2020

В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

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В Киеве создадут Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в 79-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру подчеркнул, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в столице будет создан, и пообещал приложить все усилия для реализации этого проекта.

"79 лет назад в Киеве произошла страшная мировая трагедия. Нацисты совершили массовые расстрелы мирного населения. По оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тыс. людей разных национальностей. Большинство убитых были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества", - написал Кличко на странице в Фейсбуке во вторник.

Мэр отметил, что мемориалы жертвам Холокоста есть в Израиле, в Польше, Германии, в США, однако в Киеве, где произошла такая трагедия, было сделано мало, чтобы достойно почтить память погибших.

"И мы должны исправить это. 4 года обсуждается проект создания Мемориала. Это долго. Но наша задача - не только построить здание. Главное - наполнить Мемориал содержанием и донести до будущих поколений правду и память о страшной мировой трагедии", - подчеркнул Кличко.

Так, мэр пообещал, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве будет создан.

"И он будет такого же уровня, как Яд ва-Шем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект", - написал он.

Теги: #кличко #мемориал #бабий_яр

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