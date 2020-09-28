Выборы

Выборы

18:59 28.09.2020

Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

1 мин читать
Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

У кота Левчика (Лёвочка – рус.), который с начала сентября живет во Львовском городском совете, в понедельник, 28 сентября, состоялась первая официальная встреча.

"Сегодня состоялась моя первая официальная встреча! Меня взяла на ручки госпожа Оснат Лубрани, координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине", - говорится в подписи к соответствующей фотографии на блоге кота Левчика в Instagram.

Котик признался, что ему "очень понравилось". "Побольше бы таких гостей", - добавил Левчик.

Как сообщалось, 10 сентября утром мэр Львова Андрей Садовой обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Садовой оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

11 сентября Садовой сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика. Котика назвали Левчиком.

15 сентября у Левчика появился блог в Instagram. В настоящее время у него более 1700 подписчиков.

Теги: #львов #садовой #встреча #кот

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жителя Львова подозревают в попытке продажи радиоактивных материалов - СБУ

Даты встречи политсоветников лидеров стран "нормандского формата" нет - МИД РФ

Львовский горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Садового, Кошулинского и Синютку

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

Театр Заньковецкой во Львове закрыт на карантин на две недели

У главного кота Львова появился блог в Instagram

Во Львове открыли тренинговый центр спасательных работ

Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

Спасая котенка, полицейские Доброполья нашли в заброшенных гаражах гранаты

Львовяне определились с именем главного кота горсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти треть жителей Херсона хотят видеть мэром нардепа Колыхаева – опрос

Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – Корниенко

Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

Партия " Демократическая сокира" подает в суд из-за недопуска на выборы в Киевсовет

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Киева

Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса - Кличко

В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

"Демократическая сокира" по поводу отказа в регистрации партии на местных выборах в Киеве

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА