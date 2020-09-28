Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

У кота Левчика (Лёвочка – рус.), который с начала сентября живет во Львовском городском совете, в понедельник, 28 сентября, состоялась первая официальная встреча.

"Сегодня состоялась моя первая официальная встреча! Меня взяла на ручки госпожа Оснат Лубрани, координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине", - говорится в подписи к соответствующей фотографии на блоге кота Левчика в Instagram.

Котик признался, что ему "очень понравилось". "Побольше бы таких гостей", - добавил Левчик.

Как сообщалось, 10 сентября утром мэр Львова Андрей Садовой обнаружил в своем кабинете неизвестного кота. Садовой оставил номер телефона, по которому можно обратиться тому, кто узнал кота. На фотографии изображен ухоженный зверь с ошейником.

11 сентября Садовой сообщил, что теперь это будет главный кот ратуши, и попросил горожан предложить имя для нового любимчика. Котика назвали Левчиком.

15 сентября у Левчика появился блог в Instagram. В настоящее время у него более 1700 подписчиков.