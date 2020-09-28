Представители "Пропозиции" проведут акцию у ЦИК из-за ситуации с мэром Умани

Мэры ряда областных центров и кандидаты от партии "Пропозиция" из всех регионов Украины в понедельник проведут акцию протеста "Право на выбор" возле Центральной избирательной комиссии в Киеве, а также намерены отправиться в Офис президента с требованием обеспечить честные выборы.

Как сообщается на сайте партии "Пропозиция", причина проведения такой акции заключается в том, что одного из лидеров политсилы - мэра Умани (Черкасская обл.) Александра Цебрия - теризбирком снял с выборов "с нарушением всех норм законодательства". При этом комиссия зарегистрировала двух клонов городского головы. Также безосновательно не зарегистрировали представителей партии в Энергодарский городской совет и Ивано-Франковский областной совет, указали в партии.

"Пропозиция" требует восстановить нарушенные избирательные права представителей политической партии, зарегистрировать их для участия в местных выборах, расформировать Уманский ТИК и привлечь к ответственности всех виновных членов комиссии", - говорится в сообщении.

В Киев прибудут мэры областных центров: мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Черновцов Алексей Каспрук и первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации громад, лидер избирательного списка от партии "Пропозиция" в Киевский областной совет Иван Фурсенко.

Акция возле ЦИК запланирована на 13.00. А в 14.00 митингующие двинутся колонной в Офис президента, где потребуют у гаранта Конституции "вмешаться в ситуацию и обеспечить честные выборы".

Партию "Пропозиция" создали мэры ряда областных центров и городов районного значения.

Как сообщалось, Уманская городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать действующего мэра Александра Цебрия как кандидата на эту должность, однако согласилась на регистрацию двух его тезок.

По словам городского головы Умани, ТИК приняла решение дать возможность баллотироваться его тезкам - "людям, которые месяц назад сменили фамилию, имя и отчество, чтобы баллотироваться на должность городского головы". Однако ему самому комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата.

Гражданская сеть "Опора" сообщила, что ТИК зарегистрировала кандидатами на должность мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они изменили в июне и июле.