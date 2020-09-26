Потенциальному кандидату в депутаты Черновицкого горсовета разбили стекло в машине – "Опора"

Неизвестные в ночь на 24 сентября повредили автомобиль Андрея Шалеева, который будет баллотироваться в Черновицкий городской совет по партийному списку "Европейской солидарности". Пострадавший написал заявление в полицию, сообщила гражданская сеть "Опора".

В комментарии "Опоре" Шалеев высказал мнение, что это произошло из-за его активной политической и общественной активности, а еще сказал, что собирается баллотироваться в городской совет Черновцов как депутат.

"Конечно, мой автомобиль испортили из-за моей общественной деятельности и политической позиции. Это сделали люди, которым не нравится моя активная деятельность", - считает он.

В сети указали, что кандидатуру Шалеева подали на регистрацию в Черновицкую ТИК в списке политической партии "Европейская солидарность", по состоянию на 13:00 25 сентября решение о регистрации кандидата не было принято.

Расследованием занимается Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.