Выборы

Выборы

14:17 26.09.2020

Омельченко и Попов официально стали кандидатами на пост мэра Киева

1 мин читать
Омельченко и Попов официально стали кандидатами на пост мэра Киева

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на должность городского головы столицы.

Согласно постановлениям, опубликованным на странице комиссии на сайте Киевского городского совета в субботу, горизбирком зарегистрировал кандидатом на пост мэра Александра Омельченко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Еднисть Александра Омельченко". Омельченко был столичным головой в 1999-2006 годах.

Кроме того, официально стал кандидатом в мэры Киева Александр Попов, выдвинутый Киевской городской организацией партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию в 2010-2013 годах.

В то же время горизбирком отказался регистрировать кандидата на должность городского головы столицы Игоря Писарца из-за отсутствия документа, подтверждающего внесение денежного залога. Писарец в 2016 году претендовал на должность главного архитектора Киева.

Таким образом, на данный момент всего на пост столичного головы зарегистрированы 13 кандидатов.

Теги: #киев #мэр #кандидаты

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети

В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе его реконструкции не будет – Кличко

Музей науки в Киеве открыт в тестовом режиме – Минобразования Украины

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

В Киеве за сутки выявили еще 380 новых случаев заболевания COVID -19, скончались девять человек - Кличко

В Киеве блокировали незаконную деятельность двух коллекторских "колл-центров" - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "За майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов

#Чтобывыбыливкурсе: какую власть мы избираем на местных выборах?

ТИК отказалась регистрировать действующего мэра Умани на выборах, но дала добро двум тезкам

"Олигархам и коррупционерам - крышка!". Кандидат в мэры Полтавы Каплин раздавал брендированную продукцию

Новый антирекорд: за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

Политический эксперт сообщил о возможной неожиданности выборов в Киеве

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

Исследование "Детектор.Медиа": Юрий Бойко - самый упоминаемый в новостях нардеп

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА