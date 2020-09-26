Омельченко и Попов официально стали кандидатами на пост мэра Киева

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на должность городского головы столицы.

Согласно постановлениям, опубликованным на странице комиссии на сайте Киевского городского совета в субботу, горизбирком зарегистрировал кандидатом на пост мэра Александра Омельченко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Еднисть Александра Омельченко". Омельченко был столичным головой в 1999-2006 годах.

Кроме того, официально стал кандидатом в мэры Киева Александр Попов, выдвинутый Киевской городской организацией партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию в 2010-2013 годах.

В то же время горизбирком отказался регистрировать кандидата на должность городского головы столицы Игоря Писарца из-за отсутствия документа, подтверждающего внесение денежного залога. Писарец в 2016 году претендовал на должность главного архитектора Киева.

Таким образом, на данный момент всего на пост столичного головы зарегистрированы 13 кандидатов.