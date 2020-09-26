Выборы

Выборы

12:44 26.09.2020

На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком

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На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов (по состоянию на полдень субботы) на должность городского головы столицы.

Согласно постановлениям, опубликованным на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, 25 сентября горизбирком зарегистрировал на пост мэра Николая Томенко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Общественное движение Николая Томенко "Ридна краина"; Сергея Гусовского, выдвинутого Киевской городской организацией партии "За майбутнє", и Юрия Левченко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Команда Левченко "Народовладдя".

Таким образом, на данный момент всего на пост столичного головы зарегистрированы 11 кандидатов.

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу и Диану Гранцеву.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #киев #мэр #кандидаты

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