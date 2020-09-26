"Олигархам и коррупционерам - крышка!". Кандидат в мэры Полтавы Каплин раздавал брендированную продукцию

Наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали, как кандидат в мэры Полтавы, лидер "Партии простых людей" Сергей Каплин на встречах с потенциальными избирателями раздавал крышки для консервации.

На крышках в фирменном стиле политической силы написано "Олигархам и коррупционерам - крышка! Мы за Партию простых людей Сергея Каплина".

По данным наблюдателей "Опоры", неподалеку от места встречи с кандидатом расклеивали объявления, где, в частности, было указано, что "каждому участнику встречи - сувенир от Сергея Каплина".

Кроме обещаний восстановить коммунальные предприятия и создать коммунального застройщика, Каплин критиковал отдельных конкурентов. В частности, Сергея Иващенко ("Слуга народа") и Александра Удовиченко ("Рідне місто"). По окончании выступления была раздача брендированных крышек для консервации.

"Наш однопартиец производит крышки для консервации. И я говорю: "Неудобно с пустыми руками ходить к людям. Сделай крышки, чтобы сверху была надпись "Олигархам и коррупционерам - крышка! Мы за Партию простых людей Сергея Каплина". Я пошутил, а он так и сделал. А теперь людям нравится, раздаем на память в качестве сувениров", - пояснил кандидат в мэры.

В свою очередь начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев указал, что такие действия кандидата могут иметь признаки косвенного подкупа избирателей.

"Согласно ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, предоставление избирателям ... неправомерной выгоды, которое сопровождается предвыборной агитацией, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах, наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", - пояснил Сулаев.

Примечание в этой статье разъясняет, что под неправомерной выгодой следует понимать товары (кроме материалов агитации, определенных законом), услуги, другие материальные и нематериальные активы, стоимость которых превышает 0,06 необлагаемого минимума доходов граждан. Для того чтобы определить, было ли в действиях кандидата правонарушения, и квалифицировать его в полиции изучат фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Сергей Каплин - народный депутат Украины 7-го и 8-го созыва.

Известный инцидент с его участием произошел 18 ноября 2014 года в ходе акции протеста у здания Полтавского горсовета. Тогда Каплин топором вырубил дверь в кабинет мэра Полтавы Александра Мамая. После проникновения в кабинет городского головы Каплин посыпал помещения солью.