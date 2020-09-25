Выборы

Выборы

17:06 25.09.2020

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

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Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Полиция Николаевской области начала уголовное производство в отношении препятствования законной профессиональной деятельности журналистке одного из николаевских интернет-изданий, которую вытолкал из кабинета пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева.

Как сообщила полиция Николаевской области на странице в Facebook, 24 сентября в интернет-СМИ появилась публикация с видео о том, что пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева во время съемки вытолкал журналистку из кабинета городской избирательной комиссии, в результате чего она ударилась о дверь.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Местное интернет-издание "НикВести" сообщило, что журналистку этого сайта вытолкал из кабинета городской избирательной комиссии пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислава Чайки Юрий Багрянцев.

Теги: #инцидент #николаев #пресс_секретарь #журналист

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