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16:28 25.09.2020

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе реконструкции не будет – Кличко

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Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе реконструкции не будет – Кличко

Работы по реконструкции моста Патона в Киеве смогут начать уже в ближайшее время после завершения проектных работ, при этом перекрытие движения не планируется, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город, наконец-то, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона - это одна из важных транспортных артерий, соединяющая правый берег с левым", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По его словам, полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, будет стоить около 7 млрд грн.

Мэр также отметил, что предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на стальную, что значительно облегчит конструкцию моста.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, на которой на мосту случается немало ДТП. Поставят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки", - рассказал Кличко.

Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

Теги: #кличко #мост_патона #реконструкция

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