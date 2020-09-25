Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула сына народного депутата Украины от этой же политической силы Натальи Королевской – Ростислава Солода – кандидатом в депутаты Краматорского городского совета.

"Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета!" – написал Солод на своей странице в Facebook.

По его словам, несколько месяцев команда ОПЗЖ "упорно трудилась над стратегией развития города" с тем, чтобы сделать Краматорск инвестиционно привлекательным и комфортным для жизни.

Ростиславу Солоду 19 лет. Его отец Юрий Солод – народный депутат от фракции ОПЗЖ в парламенте 9-го созыва.