Выборы

Выборы

11:30 25.09.2020

Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

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Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула сына народного депутата Украины от этой же политической силы Натальи Королевской – Ростислава Солода – кандидатом в депутаты Краматорского городского совета.

"Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета!" – написал Солод на своей странице в Facebook.

По его словам, несколько месяцев команда ОПЗЖ "упорно трудилась над стратегией развития города" с тем, чтобы сделать Краматорск инвестиционно привлекательным и комфортным для жизни.

Ростиславу Солоду 19 лет. Его отец Юрий Солод – народный депутат от фракции ОПЗЖ в парламенте 9-го созыва.

Теги: #опзж #краматорск #ростислав_солод #выборы

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