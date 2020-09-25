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11:04 25.09.2020

Киев нуждается в реновации устаревшего жилья - Кучеренко

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Киев нуждается в реновации устаревшего жилья - Кучеренко

В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов - вместо "хрущевки" киевляне должны получить оснащенные квартиры в 200-500 метрах от прежнего дома, считает кандидат в мэры столицы от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

А в вопросе гаражного кооператива при условии его превращения в многоэтажный гараж за владельцем должно остаться право собственности.

Так Кучеренко прокомментировал на открытой встрече вопрос жителя Соломенского района Киева о возможной застройке гаражного кооператива, передает пресс-служба Киевской организации "Батькивщины".

Политик отметил, что в 2005 году по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкциии "хрущевок".

"Брался старый микрорайон, строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в обустроенные квартиры, в 1,5-2 раза больше предыдущих. Ни одной секунды помещения людей "не висели в воздухе". Некоторым столицам удавалось за 3 года заменить 6,5 млн квадратных метров старого жилья на 13 млн квадратных метров нового", - рассказал он.

Кучеренко заверил, что в случае победы на выборах вместе с командой реализует подобный проект в Киеве, считая такой подход справедливым.

"Есть жилье, требующее полной реновации. Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли "пятно" под застройку из старого жилого фонда, построили небоскреб, заработали 10 миллионов долларов, и никому от этого лучше не стало", - сказал кандидат от "Батькивщины".

Он добавил: "Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, что она действительно защищает имущественные права граждан".

Теги: #жилье #кучеренко #реновация

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