Выборы

Выборы

17:41 24.09.2020

От голубого до светло-розового. ЦИК утвердила цвет бюллетеней на местных выборах

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От голубого до светло-розового. ЦИК утвердила цвет бюллетеней на местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет избирательных бюллетеней на выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых и городских голов.

Как сообщила в четверг пресс-служба ЦИК, утверждены следующие цвета: бюллетени голубого цвета - на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета; светло-зеленого цвета – депутатов районного совета; светло-желтого цвета - депутатов городского совета; светло-серого цвета - депутатов районного в городе совета; кремового цвета - депутатов сельского, поселкового совета; светло-розового цвета - сельского, поселкового, городского головы.

Установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #цвет #бюллетени #цик #форма

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