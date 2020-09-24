Выборы

Выборы

13:30 24.09.2020

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата, в том числе шоумен Притула и экс-министр Кучеренко

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На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата, в том числе шоумен Притула и экс-министр Кучеренко

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов (по состоянию на 13:00 четверга) на должность городского головы столицы.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета.

Так, 23 сентября горизбирком зарегистрировал на пост киевского городского головы Алексея Кучеренко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "ВО "Батькивщина"; Егора Фирсова, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Экологическая альтернатива", и Сергея Притулу, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Голос".

Кроме того, согласно постановлению от 24 сентября, на должность мэра Киева зарегистрирована Диана Гранцева (самовыдвижение).

Таким образом, на данный момент официально зарегистрированы восемь кандидатов на пост столичного головы.

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова и Виталия Кличко.

Подача документов для регистрации кандидатов завершается 24 сентября.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #киев #мэр #кандидаты #регистрация

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