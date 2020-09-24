Выборы

Выборы

10:46 24.09.2020

Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ: зайду в каждый кабинет и наведу порядок

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Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ: зайду в каждый кабинет и наведу порядок

Украинский боксер-профессионал (выступал в полутяжелом весе) Вячеслав Узелков баллотируется на пост городского головы Винницы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Я иду в мэры от Оппозиционной платформы – За жизнь! Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город самым лучшим. Меня больше всего беспокоят социально незащищенные жители города и благоустройство Винницы", - написал Узелков в своем блоге в Instagram.

Он обещает зайти "в каждый кабинет в горсовете" и навести там порядок. "Сделаю всё, чтобы Винница была примером для всей Украины", - добавил Узелков.

В его блоге в Instagram размещено агитационное фото с партийной символикой ОПЗЖ и обещанием "Дам бой разворовыванию бюджета!"

На сайте ОПЗЖ представлен фоторепортаж с Винницкой городской конференции партии, на нескольких фото – Узелков.

Будущий боксер родился в Виннице в 1979 году.

Теги: #кандидат #мэр #опзж #винница #узелков

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