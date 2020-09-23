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18:48 23.09.2020

Состояние Балуха стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику

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Состояние Балуха стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику

Врачи сообщают о стабилизации состояния бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха, на которого напали в ночь на 8 сентября, рассказала Марина Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Врачи сегодня нам сказали, что состояние его здоровья уже стабильное и имеет определенную положительную динамику. Это очень нас вдохновляет на будущие положительные планы. Но, безусловно, Владимира ждет еще впереди очень долгий путь реабилитации и восстановления. И мы будем делать все необходимое для того, чтоб он как можно быстрее поправился. Я уверена, что Владимир Балух сделает еще очень много полезных дел для Украины", - сказала Порошенко после посещения Балуха в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Она напомнила, что Балух в свое время не побоялся поднять украинский флаг в оккупированном Крыму и потерпел очень серьезные издевательства со стороны российских оккупантов.

"Казалось, будто сейчас он уже вернулся к мирной жизни, на свободную родную украинскую землю. И снова в его жизни появились такие тяжелые испытания. Это зверское избиение - оно даже в голове не укладывается", - добавила Порошенко.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник, 8 сентября, сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находился в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

16 сентября бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного РФ Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ 7 сентября 2019 года.

18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политического заключенного РФ, общественного активиста Владимира Балуха. 19 сентября Днепровский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Теги: #здоровье #балух #марина_порошенко

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