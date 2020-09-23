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17:46 23.09.2020

Кличко: Мы делаем всё, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в Киеве

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Кличко: Мы делаем всё, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в Киеве

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди учителей, ситуация в учебных заведения контролируемая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусов школьников в столице - 292. А также - 152 педагога", - сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей.

Так, закрыты по одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54%", - подчеркнул Кличко.

Он также заверил, что городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с Киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тысяч защитных щитков для педагогов.

"Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тысяч щитков на средства города приобрели районные администрации столицы. Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 3497 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1769 человек, 63 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвердили 307 новых случаев коронавирусной болезни.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #педагоги #защита

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