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Выборы

16:58 23.09.2020

В мэры Днепра от "Евросолидарности" будет баллотироваться Татьяна Рычкова

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В мэры Днепра от "Евросолидарности" будет баллотироваться Татьяна Рычкова

Волонтер, военнослужащий и народный депутат VIII созыва Татьяна Рычкова будет баллотироваться в мэры Днепра от партии "Европейская солидарность".

"Татьяна Рычкова - кандидат на должность городского головы Днепра!" - говорится в соответствующей публикации на странице "Евросолидарности" в соцсети Фейсбук.

"Команда "Европейская солидарность Днепр" - это дружная семья, сплоченная общими идеями и стремлениями. "Европейская солидарность" в Днепре - это партия, о которой составляют мнение не по разговорам или пиару за бюджетные средства, а по ее делам и инициативами. Наш принцип - работаем для людей и вместе с ними", - цитирует Рычкову пресс-служба "Евросолидарности".

Она отметила, что в прошлом году украинцы дважды наступили "на одни и те же грабли", и "победили эмоции и популизм".

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы такой сценарий повторился. Для этого следует постоянно говорить людям, что нельзя предоставлять власть монобольшинству. Я верю: днепряне сделают правильный выбор. И фракция "Европейской солидарности" в горсовете будет отвечать партийной идеологии и ценностям", - приводит пресс-служба слова Рычковой.

Татьяна Рычкова (7 октября 1978 года, Днепропетровск, Днепропетровская обл.) - украинский волонтёр движения помощи украинским военным и военнослужащий. Народный депутат Украины VIII созыва.

После начала вооружённого конфликта на востоке Украины Рычкова последовала за своим мужем Вадимом Рычковым на фронт, где занялась сбором средств и снабжением украинских военнослужащих. Стала основателем днепропетровского отделения волонтёрского движения "Крылья Феникса".

В ноябре 2014 года по приглашению Юрия Бирюкова стала работать в Министерстве обороны Украины. Возглавила новое государственное предприятие, занимающееся снабжением сил специальных операций и воздушно-десантных войск.

В 2015 году подписала военный контракт, став офицером вооружённых сил Украины. Была назначена помощником министра обороны Степана Полторака, с весны 2015 года — помощником начальника генерального штаба Виктора Муженко.

Теги: #кандидат #мэр #днепр #рычкова

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