Три четверти украинцев намерены проголосовать на местных выборах - опрос R&B Group

Большинство украинцев готовы принять участие в голосовании на местных выборах, среди аргументов отказа от волеизъявления называют отсутствие достойных кандидатов, пандемию коронавируса и возможное усиление карантина.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group, проведениого 5-15 сентября.

Согласно данным опроса, за месяц до местных выборов большинство украинцев (74%) задекларировали ту или иную готовность принять участие в голосовании (47% - будут голосовать точно, 27% - будут голосовать скорее всего). Вряд ли будут голосовать 14% опрошенных (8% - точно и 6% - скорее всего). Еще не определился почти каждый десятый (12%) потенциальный избиратель.

Наиболее весомым аргументом отказа избирателей от участия в голосовании может стать отсутствие достойных кандидатов (26%), далее следуют пандемия коронавируса (16%) и связанное с ней возможное усиление карантина (11%).

Новая сложная система голосования может помешать волеизъявлению лишь 3% украинцев. Значительная часть избирателей может отказаться от участия в выборах под давлением других непредвиденных обстоятельств (16%). Не видит препятствий для участия в выборах почти каждый пятый избиратель (18%), еще 9% - затруднились ответить, что может им помешать проголосовать.

Две трети потенциальных избирателей (61%) не знают о порядке заполнения бюллетеня по новому избирательному законодательству, тогда как точно его знает лишь 8% опрошенных, а еще 28% - знают в общих чертах.

Большая часть потенциальных избирателей на местных выборах склонны отдать предпочтение всеукраинским партиям (45%), тогда как за местные политические проекты проголосовали бы четверть (25%) потенциальных избирателей, а еще 17% - еще не определились.

Опрос проводился с 5 по 15 сентября 2020 года. Всего опрошен 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.