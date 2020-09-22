Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

Эксклюзивное интервью кандидата на пост мэра Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова.

Как вы приняли решение баллотироваться в мэры Одессы? Какова была ваша мотивация?

Это очень правильный вопрос. За мной не было никакого шлейфа, а сейчас каждый день узнаю о себе много “нового”. Скоро станет известно, что я кровь христианских младенцев добавляю в мацу. Так, видимо, мне помогают выходить из зоны комфорта (смеется - ИФ).

Если серьезно, то вся моя жизнь связана с Одессой. Здесь я влюбился, женился, воспитывал детей. Здесь же впервые вышел на сцену как музыкант, попал в КВН, после защиты диссертации занимался докторской. С Одессой связана даже моя телевизионная деятельность: программу мы тоже снимали в Одессе.

Последние 7 лет я занимаюсь театральной деятельностью как драматический актер. Получил звание народного артиста – в общем, жизнь удалась. Дети, внуки – класс. Но вот в чем дело, я приведу аналогию: капает в ведро капелька и ты не ощущаешь, как оно наполняется, доходит до какого-то определенного момента и начинает переливаться. Вот так и со мной.

На наших глазах исчезает аутентичность Одессы. Тот самый институт одесского двора. Для ребенка это была определенная школа коммуникации. Почему в Одессе много блестящих адвокатов, достаточно продвинутых людей? Они коммуницировали, учились с малых лет со всеми говорить и договариваться. То же самое и с артистами и музыкантами. Вообще Одесса держалась на моряках, медицине и музыкантах. Это наши одесские столпы.

Ну и меня, как и всех одесситов, крайне тревожит, что дома в центре города падают. Это беда. Сложно свободно пройти к пляжу, а если, не дай Бог, какая-то авария на дороге – все, ниппель, ты стоишь часами.

Когда ливни идут, город еще подтапливает?

Конечно, это вообще ужасная история. Как только начинается дождик, Одессу накрывает потоп. Люди плавают на лодках, на машинах – на всех приданных средствах, как говорили в армии. Очень сильно обычно затапливает Пересыпь и Балковскую (Пересыпь – микрорайон в Суворовском районе Одессы, улица Балковская - ИФ). Хотя это можно исправить. Например, почистив "ливневки". Те, которые нельзя почистить – переделать, сделать новые. Это не бином Ньютона, не теорема Ферма – не надо ничего сверхъестественного. Нужны деньги и люди, чтобы одни не украли, а другие строили. Это нужно сделать один раз!

А все то, что со школой происходит в последнее время... На всю Одессу только девять человек сдали ВНО на абсолютный балл. Девять! И это в Одессе, где были короли школ: №116 – математическая, №90 – немецкая, №10 – французская, а помимо них еще несколько английских школ. Куда оно все девается? Почему оно все уходит?

Я никогда не планировал идти в политику, но это же не может так продолжаться. И мне поступило предложение от президента Владимира Зеленского.

Позвонил президент и сказал: "Надо идти"?

Не совсем так. Мы с женой поехали к нему, и у нас был достаточно долгий, предметный и человеческий разговор. Президент мне сказал: "Понимаешь, всю жизнь существовала некая оппозиция, вражда между местной властью и центральной. И всегда этот сlash (столкновение - ИФ) мешал. А теперь представь, что когда ты выиграешь выборы, у тебя будет моя поддержка и поддержка народных депутатов-одесситов в парламенте. Ты понимаешь, какая может выстроиться властная вертикаль? Ты понимаешь, что можно сделать для развития Одессы?". Я говорю: "Ну хорошо, а если у меня не будет получаться?". Он ответил: "А ты звони, приходи – мы будем помогать". И, конечно, это меня окончательно убедило в том, что надо идти и пробовать.

Любая городская власть - это власть хозяйственная. Она должна решать те проблемы, о которых и вы говорили. На самом деле их можно решить при любых политических взглядах. Понятно, что у вас опыта такого нет. Есть ли люди, с которыми вы будете работать в случае победы, которые готовы помочь вам заняться городским хозяйством?

Несомненно. Назову несколько фамилий. К счастью, многих из этих людей я лично знаю много лет и абсолютно им доверяю.

Вадим Мороховский, председатель правления банка "Восток". Я его знаю уже более 30 лет: он начинал рядовым сотрудником, продвигался вверх, стал председателем правления банка "Пивденный", достаточно крупного украинского банка. Позже открыл свой банк – "Восток". Это успешный предприниматель, заслуженный экономист Украины, и к тому же, блестящий шахматист.

Еще есть просто замечательный человек, с которым я не так давно познакомился, – Наталья Жукова, двукратная чемпионка Европы по шахматам. Человек, который знает молодежную политику, будет заниматься развитием спорта. Когда мы разрабатывали программу, она предложила ввести в школах уроки шахмат. А ведь они учат детей жизненной стратегии – это классно.

Есть в нашей команде Алексей Асауленко - журналист-расследователь, человек, который облазил все подвалы и все крыши в Одессе, знает все о сфере ЖКХ. Алексей приходит с камерой, коммунальщики от него убегают, пытаются прятаться, он за ними бегает и все равно задает вопросы, которые волнуют людей. У него есть общественная организация "Одесса под контролем", связанная с проблемами жилищно-коммунального комплекса.

Игорь Коваль – ректор Одесского университета, знаю его с 1972 года. Политолог, историк, очень образованный человек, специалист в государственном строительстве.

Есть Тигран Арутюнян, который с нуля построил медицинское учреждение Odrex, одно из лучших в Одессе. Он и кризисный менеджер, и специалист в области медицины.

Ольга Квасницкая – доцент, кандидат наук - очень активная и справедливая.

Это я еще не всех перечислил. А вообще я очень горжусь своей командой, каждым из них.

В "Слуге народа", мы знаем, есть разные люди и в Верховной Раде, и, я думаю, будут и в местных советах, потому что главная проблема – найти людей, которые ни при каких условиях не будут воровать. Вы гарантируете, что эта команда, которая с вами идет, не будет замешана в такого рода историях?

Для меня проблема №1 сегодняшней городской власти – это воровство. Бюджет Одессы - 10 миллиардов гривень, это огромные деньги. После децентрализации Одесса сама по себе собирает где-то 8,0-8,2 миллиарда гривень в год, плюс субвенция из государственного бюджета. Так получается где-то порядка 10 миллиардов.

Я запросил аналитические справки и выяснил: из этих 8 миллиардов только 5,2 миллиардов гривень приходят в виде подоходного налога. Как такие деньги можно распилить? Есть специалисты, видимо, потому что у них это блестяще и давно получается. Со времени большого бизнеса умею “читать” такие документы.

А какой у вас был большой бизнес?

Я занимался продажей металла, но это очень давно было – 1992-1993 годы.

Сложное время было.

Живой. Я покинул этот бизнес, поэтому сейчас сижу перед вами.

И поэтому, когда залез в этот бюджет и начал читать доходные статьи, то оказалось, что город не зарабатывает деньги. Как такое в мире может быть, чтоб Одесса не зарабатывала деньги?! А они на каждом шагу лежат, как Клондайк, только лопатой подбирай и главное - не положить в карманы, потому что они лопнут уже скоро у них от этих денег.

Маленький пример: малый и средний бизнес – это, конечно, наша опора. Кафе установили летние площадки по всему городу, в центре их очень много: Дерибасовская, Екатерининская, все площади, Приморский бульвар – все заставлено. Многих владельцев я знаю, некоторых спросил: "Ребята, а сколько вы платите городу?". Они мне отвечают: "Какому городу?", а я: "Подожди, это ж аренда территории, да?". Мне говорят: "Слушай, нас обилечивают, мы платим 3 тысячи долларов в месяц. Приходит чиновник, мы ему сбрасываем, куда еще городу? Мы же вылетим в трубу!". Я предлагаю: "А если, допустим, мы сделаем так, что вы будете платить 40 или 45 тысяч гривен, но в городской бюджет и больше ничего не надо", на что мне: "А как? А кеш?". Я говорю: "Не надо кеш. Будете в бюджет платить?", они в ответ: "Конечно, будем платить и еще бегать за вами, целовать". Понимаете, что происходит?

Причем, это маленький пример, но тем не менее этих кафе сотни и тысячи по всей Одессе. И все бы это попало в бюджет, и все эти деньги распределились бы между всей одесской громадой, потому что это же не кучке чиновников принадлежит, а людям. И тогда на них, например, можно пустить скоростной трамвай какой-то с Котовского на Таирова (второй после Котовского по размерам жилой массив Одессы, находится в Киевском районе города - ИФ) или до центра. Можно на эти деньги с дорогами разобраться. Не только сделать дорожное покрытие, но и упорядочить само движение, поставить умные светофоры. У меня есть целая программа Smart City для этого. Ребята разработали.

Вы упомянули одесские дворы, действительно, это все видели в кино, некоторые сами знают и жили, но все-таки старый одесский двор – это неухоженность тоже. Как сохранить дух Одессы и при этом сделать жизнь людей комфортной?

Смотрите, мы продумали в своей программе реконструкцию Старой Одессы. То, как делают это сейчас, – вообще неправильно, потому что дом заваливается, он уже скоро "сдохнет", простите, и упадет. Только в критический момент туда приходят и начинают что-то делать.

Мы придумали такую историю: берется полностью весь квартал, проводится его обследование и готовится мастерплан. Не генпланы, не зонирование, а мастерплан. Сейчас весь мир так живет, потому что генплан - это "совковая" история, которая непонятным языком написана. Я филолог, я более-менее слова понимаю, но читаю этот генплан и не могу понять ничего.

Собираются жильцы квартала, застройщики, бизнесмены, экологи, транспортники, специалисты по логистике, специалисты по мусору и его вывозу, архитекторы. Так создается пул заинтересованных людей и жильцы говорят: "Нам в этом квартале нужен скверик, потому что далеко ходить до Дюковского парка". Бизнесмены говорят: "Окей, нам бы здесь на первых этажах хорошо было бы разместить это и это". Строители говорят: "Окей, мы можем сделать то, то и то, но нам за это вы должны обеспечить подвод коммуникаций". Все принимают консолидированное решение, которое потом выносится на сессию горсовета, утверждается, и начинается работа над кварталом. То, что можно сохранить, сохраняется. То, что надо отремонтировать, ремонтируется, привлекаются дополнительные средства. Таким квартальным ходом можно привести в порядок центральную, историческую, старую часть Одессы.

Меня волнует в данной ситуации Молдаванка (историческая часть Одессы, расположенная в границах Малиновского и Приморского районов города - ИФ).

А вот что касается центра города, я предлагаю вынести оттуда весь бизнес.

Офисы тоже?

Именно офисы и какие-то предприятия. Рестораны, кафе, магазинчики – это все должно остаться. Улица должна стать якорем притяжения, потому что по Одессе надо ходить пешком. По Одессе гуляют постепенно (улыбается - ИФ).

По времени от Пересыпи до центра ехать 10-15 минут. Там сейчас развалины сожженного квартала. Такое впечатление, что бомбежка прошла, но до сих пор не убрали развалины и там непонятно вообще что. А на самом деле это гениальное место, 100 метров от дороги и море начинается. Туда нужно вынести Одесса Сity.

Это еще не все. У меня и моей команды есть хорошая мысль - сделать в Одессе ІТ-хаб. Я с Владимиром Александровичем (Зеленским – ИФ) уже говорил и он поддержал мою идею сделать ІТ-франко, то есть точечное место Порто-франко для IT-шников.

Зону с минимальными налогами, я правильно понимаю?

Совершенно верно. Сперва налоговые каникулы для того, чтобы айтишники укоренились там, а потом минимальные налоги, минимальное количество проверок, минимальный доступ любых контролирующих инстанций: прокуратуры, СБУ и других. Никто туда не должен ходить, нечего там делать – там люди придумывают софт, создают программное обеспечение, стартапы и, даст Бог, продают их.

Сейчас Одесса стала южной столицей Украины окончательно: этим летом там почти весь Киев жил. Я так понимаю, что люди довольны: и бизнес, и сервис, который заработал на туристическом потоке.

Одесса в последнее время превратилась в "город выходного дня". Мне это не нравится. То есть люди приезжают на субботу-воскресенье: покушать, отдохнуть и переночевать. Но это неправильно. В Одессе должен быть сезон максимально длинным. А знаете, за счет чего раньше был длинный сезон? За счет санаториев, домов отдыха. Но большинство уничтожили. Осталось, по-моему, шесть, а было тридцать с копейками. Все застроили, везде дома, дома, дома. Ну неужели без этого нельзя?! Так постройте эти же самые дома, но не на морской полосе. Я объездил много стран, и во всем мире такого нигде нет. Морская зона – пожалуйста, гуляй. Рядом муниципальные парковки, в некоторых городах даже бесплатные, в Валенсии, например. Приезжаешь, поставил машину и идешь на море. Пятьсот метров береговой зоны!

Ты хочешь строить на море? Строй гостиницы, только гостиницы или рекреационные учреждения. Они все стыдливо это называют апартаментами: якобы не квартиры, но все равно там живут люди. Инфраструктуры нет, канализацию им некуда сбросить, потому что если все эти дома на берегу, то все нечистоты в море текут. Они же не будут вести коммуникации километровые к коллектору.

Люди, которые посещали Одессу на выходные, отмечали, что маски в городе не носит никто.

Меня это задело за живое. Например, 2 сентября, на День города. Были просто толпы людей на концерте. Для людей это класс, конечно, они устали и хотят зрелищ, но не в такой ситуации, которая происходит сейчас. Ребята, ну пандемия, люди болеют!

Этот враг, он очень опасный и коварный, потому что ты его не видишь. Рядом находишься с кем-то – раз, и заболел. Наша "гениальная" городская власть все-таки устраивает этот праздник: на Потемкинской лестнице порядка 15 тысяч человек стоят, как сельди в бочке. Им и Максим Степанов (министр здравоохранения Украины - ИФ) говорил: "Ребята, не надо, ну поберегитесь", им все так говорили. 4 миллиона "улампашивают" в эту историю, а в это время нет компрессора для кислорода в одной из больниц. Врачи, которых я знаю лично, плакали и говорили мне: "Олег, я должен определить: кому дышать, а кому нет". Это беспредел.

Есть такой человек в Одессе - Екатерина Ножевникова, руководитель волонтерской группы "Корпорация монстров". Она столько делает для людей, я считаю, что ей нужно памятник поставить. Она звонит в мэрию и говорит: "Ребята, дайте полтора миллиона гривен на компрессор, люди задыхаются", а ей отвечают, что на это нет денег. То есть 4 миллиона потратить на гуляния есть, а полтора миллиона гривень потратить на компрессор – нет. Естественно, она написала на Facebook, и мы все, одесситы, весь одесский бизнес, кто сколько мог, скинулись - и за полтора дня эту сумму собрали. Екатерина купила компрессор и передала его больнице. Слава Богу, что он уже стоит. Как расценивать эту ситуацию с праздником и компрессором? Это преступление или нет? Я считаю, что это преступление.

События 2-го мая 2014 года в Одессе. Насколько это болезненная тема, и что дальше делать с этой памятью?

Я считаю, что никакие политические амбиции кого бы то ни было – тех, других – не важно, не стоят ни одной жизни. А тут погибло более 40 человек.

И самое парадоксальное – прошло 6 лет, и мы не получили ответ на вопрос "Что произошло?".

Юридически не получили ответ?

Нет, не только юридически. Никто же не может ответить на вопрос: "Что на самом деле произошло?".

"Группа 2 мая" опубликовала достаточно подробное расследование.

Как начался пожар? Пока окончательного ответа на этот вопрос не будет, я не могу комментировать. Я могу не поддерживать их политическую точку зрения, но мне больно за людей, которые погибли, и их семьи.

Хотели бы поговорить еще об одном инфраструктурном проекте – Одесском метро. Евросоюз и европейские финансовые институции выделили уже порядка 50 миллионов евро на его строительство, а местные IT-шники даже разработали его логотип и стилистику. Как вы видите будущее этого проекта, поскольку о его строительстве постоянно говорят и, судя по всему, есть запрос одесситов на его реализацию?

Вы знаете, запрос есть и очень давно, но я не знаю, насколько это реалистично. Одесса построена на катакомбах и геоподоснова Одессы, или значительной ее части, состоит из ракушняка. Это пористый камень, который не прочный, он не выдерживает сильных нагрузок, крошится и намокает от подпочвенных вод. Из-за этого намокания вымыло целые пещеры под Одессой. Либо это метро должно быть заложено глубже, то есть уйти в глиноземы, которые находятся ниже пористого камня, но это сильно удорожает саму идею...

Я бы рассматривал не идею Одесского метро, а Одесского скоростного трамвая. В Киеве тоже есть скоростной трамвай. Это ограниченное пространство, оно отгорожено сетками. Можно рассматривать монорельсовый транспорт, сегодня это уже есть и на самом деле это прогрессивная история. Боюсь, что под землю не удастся в Одессе все-таки спуститься. Хотя, как шутили мои друзья: "Фуникулер уже построили - осталось пристроить метро".

Какие еще идеи по инфраструктурным проектам в Одессе есть у вас и вашей команды?

Смотрите, в Одессе нет ни одного по-настоящему хорошего, крупного концертного зала. Последний зал, который в городе появился, – это Одесский оперный театр. Города не было, а он уже стоял, стояла лестница и это были правильные одесские понты – маркетинговый ход, который повлиял на появление одесской легенды.

Из инфраструктурных проектов я бы предложил построить очень хороший концертно-выставочный зал для того, чтобы в Одессу потянулись международные конференции. Без обид, но мне кажется, что лучше их проводить в Одессе, чем в Киеве. В столице скученность, тяжело, пробки, а в Одессе море и вкусная еда.

Приблизительный перечень партий, которые будут участвовать в местных выборах в Одессе, известен. С кем из них вы готовы сотрудничать, а с кем нет?

Объясняю. Идеи партийные мне не всегда близки, мне близки больше человеческие идеи и личности. В Одесский горсовет идут одесские люди, многих из которых я знаю. От разных партий. Мы будем договариваться не с партиями. Прежде всего, мы будем договариваться с людьми. С людьми, которые хотят что-то менять в Одессе.

Что происходит сейчас со Всемирным Клубом Одесситов? В последнее время ваша активность стала менее заметной, вы встречаетесь?

Стало тише, потому что Миша (Михаил Жванецкий - ИФ) не совсем может приезжать. С начала пандемии у него не было такой возможности. Это человек, с которым я очень близко дружу, мы любим друг друга и соревнуемся, кто лучше раков сварит. Он мне говорит: "Филимон, ты не так варишь, надо пиво потом наливать, а потом в пару…".

Но клуб на самом деле активно работает, очень много издает книг, альманахов, проводит блестящие встречи. Евгений Голубовский, вице-президент клуба, и Валерий Исаакович Хаит, вице-президент клуба, – они большие молодцы, все это держат. Естественно, я член этого клуба, у нас есть заседания приблизительно раз в месяц.