Мы будем договариваться не с партиями, а с людьми, которые хотят что-то менять в Одессе - Филимонов

Команда Олега Филимонова в случае победы на выборах мэра Одессы готова договариваться не с целыми фракциями политических партий в горсовете, а с отдельными депутатами, которые хотят перемен в городе.

"Объясняю. Идеи партийные мне не всегда близки, мне близки больше человеческие идеи и личности. В Одесский горсовет идут одесские люди, многих из которых я знаю. От разных партий. Мы будем договариваться не с партиями. Прежде всего, мы будем договариваться с людьми. С людьми, которые хотят что-то менять в Одессе", - сказал Филимонов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".