Филимонов: Зеленский поддержал мою идею сделать точечное Порто-франко для ІТ-шников в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею создания локального Порто-франко для представителей ІТ-индустрии в Одессе, заявил кандидат на пост мэра города от партии "Слуга народа" Олег Филимонов.

"У меня и моей команды есть хорошая мысль – сделать в Одессе ІТ-хаб. Я с Владимиром Александровичем уже говорил и он поддержал мою идею сделать ІТ-франко, то есть точечное место Порто-франко для IT-шников", - сказал Филимонов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что речь идет о зоне с минимальным налогообложением: "Совершенно верно. Сперва налоговые каникулы для того, чтобы ІТ-шники укоренились там, а потом минимальные налоги, минимальное количество проверок, минимальный доступ любых контролирующих инстанций: прокуратуры, СБУ и других. Никто туда не должен ходить, нечего там делать – там люди придумывают софт, создают программное обеспечение, стартапы и, даст Бог, продают их".