Украинские разработчики представили систему автоматизированного подсчёта голосов и управления штабом

Ассоциация Wireless Ukraine совместно с Советом глав государственных администраций и компанией IJI IT GROUP - разработчиком автоматизированной системы Управление избирательным штабом и День выборов, https://ijigroup.com/den-vyboriv/index.html, - во вторник, 22 сентября, презентовала в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" уникальную платформу.

По словам председателя правления Ассоциации Wireless Ukraine Олега Соболева, данный проект является прорывным в этом сегменте IT-рынка:

1. Реализует полный комплекс задач предвыборного штаба, который выполнен украинскими разработчиками.

2. Имеет самый низкий ценовой порог входа для использования.

3. Система может быть оперативно изменена под задачи штаба, без привлечения программистов.

4. Это будущая составная часть онлайн системы голосования.

Глава наблюдательного совета Совета глав государственных администраций Дмитрий Письмак презентовал основные модули системы: "Система охватывает все ключевые задачи, с которыми сталкивается штаб кандидата или партии, как до дня голосования, в процессе предвыборной агитации, так и в день голосования".

Система состоит из таких модулей:

1. Планировщик задач и мероприятий

2. Ай-Пи-телефонии

3. Базы данных: контрагенты; политические конкуренты; база данных СМИ; избиратели

4. Бизнес-процессы (по направлениям работы штаба)

5. Территория: объекты территории; проблемы территории

6. Опросы

7. День выборов: готовность участка к голосованию; экзит-пол; жалобы; быстрый подсчёт голосов

8. Документы

9. Учёт материальных средств

10. Корреспонденция

11. Кадры

12. Отчёты и многое другое.

Участники пресс-конференции подробно презентовали модуль День выборов и голосования, так как именно в процессе подсчёта голосов участники борьбы за мандаты теряют важные для себя голоса.

Система День выборов и голосования:

1. Предотвращает мошенничество

2. Выявляет фальсификации

3. Обеспечивает быстрый подсчёт голосов

4. Укрепляет доверие к избирательному процессу

5. Повышает гражданскую активность

6. Расширяет организационные возможности штабов, комиссий, наблюдателей.

Заместитель директора по маркетингу IJI IT GROUP Алексей Ронис рассказал о том, что система была разработана с участием профильных специалистов, которые имеют богатый опыт в организации штабов и проведения избирательных кампаний. Это делает систему максимально адаптированной к пользователям. Система очень проста в ознакомлении и эксплуатации.

Также Алексей Ронис рассказал о преимуществах системы:

1. Готова к эксплуатации, разворачивается за считанные минуты

2. Доступна с любых мобильных устройств

3. Настраивается под любые формы опроса

4. Обеспечивает прямую связь наблюдателей со штабом

5. Повышает гражданскую активность

6. Содержит форму инспекции участка о готовности к проведению голосования

7. Фиксация нарушений и передача их в штаб в реальном режиме времени

8. Мгновенная передача результатов экзит-пола в штаб

9. Оперативный подсчет голосов: быстрая передача результатов подсчета и протоколов

10. Возможность организации электронного волеизъявления не выходя из дома в будущем

Система День выборов и голосования может быть использована Центральной избирательной комиссией, участками и другими участниками процесса для проведения голосования.

Разработчик предоставляет бесплатный период для ознакомления и тестирования системы.

Самостоятельно зарегистрировать свою локальную систему EVD от IJI IT GROUP можно по ссылке: https://bpm.mirimc.com/ua/register/

(Внизу формы регистрации локальной системы выберите конфигурацию День выборов).